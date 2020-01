Acidente deixa um morto e três gravemente feridos na BR-459, em Pouso Alegre

Pin Compartilhar 0 Compart.

O ano de 2020 começou com morte nas estradas do Sul de Minas. Na noite da última quarta-feira, 1º, dois carros bateram de frente na BR-459, em Pouso Alegre, deixando uma pessoa morta e três feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 22h10 um Uno chocou-se frontalmente com Escort. Com o impacto, a passageira do Uno, uma mulher de 66 anos, morreu ainda no local. Já o condutor do Uno, um homem de 70 anos e os dois ocupantes do Escort, um homem de 38 e um jovem de 20 anos, sofreram lesões graves, ficando presos às ferragens. Os três foram resgatados e encaminhados ao Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

A pista ficou interditada durante os trabalhos de resgate e levantamentos por parte da PRF e da Perícia da Polícia Civil, que vai apurar as causas do acidente. Segundo a PRF, não chovia no momento do acidente.

Fonte: Portal da Cidade/Foto: PRF