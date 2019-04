Acidente deixa motorista de caminhão em estado grave na BR-146, em Poços de Caldas

Na manhã do último domingo (14), um caminhão tombou na BR-146 e o motorista ficou gravemente ferido. O acidente aconteceu por volta das 6h50 no quilômetro 510, em Poços de Caldas. A pista estava molhada no momento do acidente.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a cabine do veículo ficou completamente destruída. No entanto, os militares não informaram como foi e o que pode ter provocado o acidente. Um guincho foi chamado e retirou o caminhão do local.

O motorista foi encaminhado para um hospital de Poços de Caldas. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.

Foto: Reprodução Redes Sociais