Acidente deixa dois caminhoneiros feridos na Rodovia Fernão Dias

No início da manhã desta quinta-feira (18), aconteceu um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Camanducaia, MG. Um dos caminhões colidiu com a traseira do outro no Km 910. Contudo, os dois caminhoneiros ficaram levemente feridos.

Segundo informações da Polícia Militar, um caminhão dos Correios colidiu com a traseira de outro veículo após não conseguir parar a tempo. Assim sendo, uma carreta carregada de arames.

Além disso, após o acidente foi necessário o impedimento do trânsito em uma das faixas do trecho, logo houve congestionamento na região, informou Arteris, concessionária que administra a Fernão Dias. Em suma após a retirada dos veículos houve a normalização da via.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Reprodução/EPTV