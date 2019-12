Acidente com embarcação deixa cinco mortos na Represa de Furnas, em Carmo do Rio Claro

Um trágico acidente na tarde da última sexta-feira (27), acabou com a vida de cinco pessoas.

As vítimas estavam em uma embarcação atravessando de uma ponte para outra, quando o barco em que eles estavam virou na Represa do Lago de Furnas, na cidade de Carmo do Rio Claro.

Segundo informações da Polícia Militar, dentre as vítimas estão: dois adultos e três crianças.

Na manhã deste sábado, militares do Corpo de Bombeiros voltaram às buscas aos corpos de duas crianças e um adulto que ainda não teriam sido encontrados, os outros dois corpos dos passageiros foram encontrados ainda na sexta-feira.

Os corpos das duas mulheres foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Varginha (MG), de onde saíram sentido Guapé no final da manhã deste sábado. Os sepultamentos aconteceram em Aparecida do Sul, distrito de Guapé.

“A Prefeitura Municipal de Guapé lamenta profundamente o acidente ocorrido ontem, dia 27 de dezembro, onde 5 pessoas da mesma família faleceram vítimas de um acidente com uma embarcação no Lago de Furnas, entre Carmo do Rio Claro e Guapé. As vítimas são familiares de Guapé, da comunidade de Aparecida do Sul, que atualmente morava na cidade de Franca, e frequentemente vinham visitar seus familiares na cidade de Guapé. A prefeitura informa que está prestando todo apoio aos familiares; foi solicitado imediatamente o auxílio da Marinha para colaborar juntamente com o Corpo de Bombeiros no resgate das vítimas”.

Fotos: Redes Sociais