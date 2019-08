Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma carreta carregada com algodão capotou e pegou fogo no km 889 da Fernão Dias, no trevo de Bom Repouso.

A pista está totalmente interditada, segundo a Polícia Rodoviária Federal, até às 14h desta quinta-feira (29), de acordo com estimativa do Corpo de Bombeiros que trabalha no local para conter as chamas.

Não houve vítimas.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Reprodução Redes Sociais/Varginha 24 Horas