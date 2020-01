Ação conjunta entre Guarda Civil e Polícia Militar prendem dois suspeitos de assaltar caminhoneiro em Alfenas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um caminhoneiro foi vítima de um assalto na madrugada desta sexta-feira (31), em Alfenas. De acordo com informações contidas no Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela Polícia Militar (PM), a vítima relatou que veio da cidade de Ibirité e estava indo para a cidade de Muzambinho. No entanto, estava muito cansado e estacionou em um posto de combustível às margens da BR 369 para descansar.

Enquanto dormia na cabine do caminhão, ouviu que alguém batia na porta do pedindo para que ele abrisse. Logo após, o homem escutou um forte estouro. Os bandidos bateram novamente na porta e disseram que se ele não abrisse, o próximo tiro seria em sua cabeça. A vítima foi jogada para fora do caminhão e teve seu aparelho celular roubado e uma quantia de R$ 400,00.

Câmeras de monitoramento da Guarda Civil Municipal, flagraram o veículo usado pelos suspeitos, indo sentido a cidade de Alfenas. A Policia Militar e a Guarda Civil iniciaram intenso rastreamento; Uma viatura da Guarda Civil localizou o veiculo na porta da casa dos suspeitos.

Com eles foram encontrados um simulacro de arma de fogo, além de uma quantia em R$ 300,00

Os suspeitos de 22 e 21 anos, foram presos conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil.

Fonte: Minas Acontece