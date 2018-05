9º Aniversário do MC Mestres do Asfalto e o 5º encontro de motos em Aiuruoca

Aiuruoca celebrou nos dias 4, 5 e 6 de maio o 5º Encontro de Motos e o 9º Aniversário do MC Mestres do Asfalto, de Juiz de Fora. O momento reuniu mais de 200 moto clubes e foi uma festa perfeita, com muita animação e harmonia.

A Praça Monsenhor Nagel foi o palco central das atrações, de três dias de festa onde destacou-se a presença de muitas motos irreverentes e cheias de estilo. Muito rock’n roll, motociclismo e boas amizades, foi o que ocorreu no encontro de entusiastas da vida sobre duas rodas. A programação foi completa com a presença das bandas Le Cambada Rock, Senhores Lokos, Custom Souls, Coyotes, Titânia e DJ Fábio Lacerda.

Destacamos que o momento foi um encontro de gerações dos amantes de motos e do rock’n roll. Muitas motos em modelos originais, clássicos e customizadas se destacavam na acolhedora e tranquila Aiuruoca. Diversos moto clubes, moto grupos e moto casal marcaram presença no evento, alguns vieram de cidades mineiras e de municípios de outros estado, entre eles Rio de Janeiro e São Paulo.

Thiago Andrade, presidente há dois anos do MC Mestres do Asfalto, de Juiz de Fora, revelou sobre o moto clube que conta com 20 integrantes e sobre a comemoração do aniversário em Aiuruoca. “A ideia inicial de trazer a festa de aniversário do moto clube partiu de um evento que ocorreu em Aiuruoca, que foi organizado pela prefeitura. A prefeitura realizou o evento sem parceria com moto clube e um evento de moto clube tem que ter essa parceria, onde traz as pessoas, vem por amizade”, cita o presidente. “Iniciamos a parceria com a Prefeitura de Aiuruoca e desde então, a cada ano, o evento vem melhorando, crescendo”, revela o presidente Thiago Andrade.

O número de motociclistas só vem aumentando, ano após ano. Neste ano passaram por Aiuruoca uma média de 3000 pessoas. “Gradativamente o evento vai crescendo e ganhando forma, fica essa coisa maravilhosa, é muito bacana”, diz. Thiago Andrade ainda ressalta que estiveram em Aiuruoca motociclistas do Rio Grande do Sul. “Tem pessoas que percorreram mais de 1000 quilômetros para estar aqui. Realmente tem uma grande abrangência o evento, aos poucos, se torna um evento nacional”, revela.

“O nosso moto clube comemora no dia 1º de maio o aniversário e trouxemos para Aiuruoca no primeiro final de semana de maio. E ele está ganhando o cenário nacional e ainda concorremos com eventos de peso”, cita Thiago, que ainda destaca que o evento possibilita mais renda ao município. “O evento movimenta a cidade e é muito gratificante para gente fazer parte. Agradecemos a Prefeitura de Aiuruoca, pois só tem o evento por causa da parceria, agradecemos a prefeitura o investimento que é feito e o carinho que eles têm pelo evento, pois sozinho é impossível fazer o evento”, revela.

O que todos esperam é que o evento cresça ainda mais e pelo que já percebemos o desejo tem tudo para se realizar. “Já temos a perspectiva de comemorar o 10º aniversário do MC Mestres do Asfalto em Aiuruoca, se Deus quiser”, informa o presidente do MC Mestres do Asfalto.

O presidente Edris Vasconcelos, do MC Falcão Peregrino, de São Gonçalo/RJ, também revela sua alegria de participar do encontro em Aiuruoca. “É o segundo ano aqui em Aiuruoca, viemos no ano passado e ficamos encantados com a cidade, com a hospitalidade mineira, com esse clima bucólico, e essa natureza exuberante que fez com que a gente voltasse de preferência na sexta-feira, para poder curtir sexta, sábado, domingo, e tudo o que Aiuruoca tem a oferecer”. Edris ainda completa e cita seu contentamento. “Estamos felizes por estarmos aqui, primeiro que o Mestres do Asfalto é um moto clube amigo, mas, principalmente, pela magia que Aiuruoca tem. Povo lindo, cidade lindíssima, e uma natureza exuberante, por isso estamos aqui”, coloca.

O contentamento com o evento se estende a todos os lados, tanto dos motociclistas, quanto dos aiuruocanos e visitantes, que aproveitam todos os momentos da festa. O Encontro de Motos e o Aniversário do MC Mestres do Asfalto foi uma junção completa, que com muito entrosamento soube proporcionar a todos bons momentos que ficarão para sempre na memória.

Fonte e Foto: Jornal Panorama