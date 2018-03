9ª Festa do Marolo terá início nesta quarta-feira, em Paraguaçu

Começa nesta quarta-feira (14) a 9ª edição da Festa do Marolo de Paraguaçu-MG.

Com o tema Marolo: Terra e Tradição, o evento contará com atividades Educacionais, Esportivas, Seminário, Feira Gastronômica e de Artesanato, Festival de Música Marolo de Ouro, Concurso de Culinária com Marolo e Momento Cultural.

Prestigiem!

Confira a programação completa:

14 de março (quarta-feira)

EVENTOS EDUCACIONAIS

8 h – Abertura oficial da Festa

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos professores e alunos das escolas.

Local: Teatro Municipal Donato Leite de Andrade

15 de março (quinta-feira)

9° SEMINÁRIO DO MAROLO

8 h – Abertura

Local: Auditório da Escola Municipal Luiz de Melo Viana Sobrinho

20h30min – 1° Concerto de Coral “Flor do Maroleiro”

Local: Teatro Municipal Donato Leite de Andrade

16 de março (sexta-feira)

Das 17h às 23h – FEIRA GASTRONÔMICA “DELÍCIAS DO MAROLO” E DE ARTESANATO

Local: Praça Oswaldo Costa

Das 18h às 22h – MOMENTO CULTURAL

Local: Praça Oswaldo Costa

20h30min – 9° FESTIVAL DE MÚSICA “MAROLO DE OURO

Etapa Classificatória

Local: Teatro Municipal Donato Leite de Andrade

17 de março (sábado)

Das 10h às 23h – FEIRA GASTRONÔMICA “DELÍCIAS DO MAROLO” E DE ARTESANATO

Local: Praça Oswaldo Costa

Das 11h às 23h – MOMENTO CULTURAL

Local: Praça Oswaldo Costa

EVENTO ESPORTIVO

17 h – 4ª Caminhada do Marolo

Saída e chegada: Praça Oswaldo Costa

20h30min – 9° FESTIVAL DE MÚSICA “MAROLO DE OURO”

Etapa Final

Local: Teatro Municipal Donato Leite de Andrade

18 de março (domingo)

Das 9h às 22h – FEIRA GASTRONÔMICA “DELÍCIAS DO MAROLO” E DE ARTESANATO

Local: Praça Oswaldo Costa

Das 9h às 22h – MOMENTO CULTURAL

Local: Praça Oswaldo Costa

EVENTO ESPORTIVO

9h – 2º Passeio de Bike do Marolo

Saída e chegada: Praça Oswaldo Costa

17 h – 8º CONCURSO DE CULINÁRIA COM MAROLO

Local: Ideal Clube de Paraguaçu

Fonte: Paraguaçu News / Foto: Reprodução