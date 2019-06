Prefeitura divulga novidades sobre o Julho Fest em Poços de Caldas

A Prefeitura divulgou, nesta quinta-feira (27), a programação do Julho Fest – Festival de Inverno de Poços de Caldas, que completa 25 anos em 2019. Serão mais de 140 atrações gratuitas por toda a cidade. Durante 17 dias, espetáculos, shows, oficinas, exposições e eventos de recreação serão oferecidos a moradores e visitantes, com destaque para a criação artística local.

Neste ano, o Julho Fest terá como tema “Poços de Caldas, Cidade Cultural” e vai contemplar apresentações musicais em diversos gêneros, artes cênicas, como teatro, circo e dança e projetos de oficinas e intervenções de rua. A grande novidade dessa edição são as oficinas de gastronomia sulfurosa, com renomados chefs locais.

A região central, que engloba locais como Rua Assis Figueiredo, Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira, Alameda do Teleférico, Praça dos Macacos, Espaço Cultural da Urca, Museu Histórico e Geográfico e Casa da Cultura do Instituto Moreira Salles, receberá diversas atrações durante os 17 dias de festival, para o público de todas as idades.

Já nos bairros, será realizado o “Julho Fest com você”, cujo objetivo é descentralizar as ações do Festival, levando arte, cultura e entretenimento para as diversas regiões da cidade. Em 2019, as atividades acontecem na quadra esportiva do bairro São José e no Parque Ecológico da Zona Sul.

“Para celebrar os 25 anos do Julho Fest, a Prefeitura preparou uma programação que valoriza o que a cidade tem de melhor: nossos artistas, das mais diversas áreas de atuação. Todos os recursos serão investidos em atrações locais, que foram selecionadas por meio de edital específico. Buscamos valorizar e investir cada vez mais, como forma de valorização dos artistas poços-caldenses”, destaca o diretor de Políticas Culturais, Gustavo Dutra. “Foi necessário um grande esforço da equipe da Secult para elaborar a programação, tendo em vista o grande número de artistas atuando em mais de uma proposta”, completa.

Ele informa que, desde o ano passado, a equipe da Secretaria Municipal de Cultura está trabalhando na construção da programação da edição festiva de 25 anos. Neste ano, haverá espetáculos no Teatro Benigno Gaiga com intérprete de Libras, tornando o festival mais inclusivo e acessível.

“Vamos comemorar o marco de 25 anos do Julho Fest com uma programação totalmente especial e diferenciada. Esperamos que nossos moradores e visitantes aproveitem bastante as mais de 140 atrações”, ressalta o prefeito Sérgio Azevedo.

Mais informações no site da Prefeitura de Poços de Caldas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas