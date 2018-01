6ª FEMAS será realizada no próximo domingo em Lavras

Estudantes do curso de Administração Pública da Universidade Federal de Lavras (UFLA) promovem no próximo domingo (28), de 8h às 13h, na Praça Dr. Augusto Silva, mais uma edição Feira de Marketing Social e Mídias Alternativas (FEMAS). O tema este ano é “Saúde” , e o objetivo do evento é gerar propostas alternativas de marketing social para mudanças de hábitos e comportamentos utilizando de mídias não convencionais.

Na programação estão cinco projetos de intervenção abordando temas como os cuidados com alimentação, a prática de exercícios físicos e a prevenção de doenças. Toda população está convidada a participar.

FEMAS

A Feira de Marketing Social e Mídias Alternativas (FEMAS) é um projeto de extensão, realizado semestralmente na UFLA desde 2015, através do uso de metodologias ativas para o ensino-aprendizagem permitido aos estudantes desenvolver ações práticas, já que incentiva a elaboração e apresentação de projetos de intervenção social que se colocam como um importante instrumento gerador de políticas públicas no nível local. São apresentadas propostas de marketing social que contemplem questões sociais, econômicas, ambientais, culturais nas mais diversas áreas (saúde, educação, segurança, saneamento, transporte, etc.) com o objetivo de incentivar a mudança de hábitos e comportamentos sociais por meio de mídias não convencionais/alternativas.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução