56 anos de Cocatrel

Dia (18), a Cocatrel completou mais um ano de atividade. São 56 anos atuando no segmento cafeeiro e proporcionando aos cooperados o melhor em faturamento e recebimento de café. Atualmente, é uma das maiores cooperativas de cafeicultores do país, reunindo cerca de 5 mil cooperados, em mais de 60 municípios do País.

Para o presidente da Cooperativa, Francisco Miranda “é uma satisfação muito grande celebrar esta data, em que a cooperativa colhe os muitos resultados de anos de dedicação. Hoje, depois de muitas lutas, conquistamos a granelização em nossa safra e, além disso, estamos cada vez mais modernizados. Eu percebo o sucesso que a cooperativa é hoje, e acredito que um dos grandes resultados que eu colho é que este ano o cooperado pode ir tranquilo depositar seu café, pois não haverá filas de espera. Eu, como engenheiro civil, participei muito das modificações nos armazéns e tinha muito medo de estar no caminho errado, mas vejo que fizemos o certo. Ainda temos muita estrada para percorrer, porque a vida não para, mas eu tenho certeza que o início foi certo”.

Este último ano, a Cocatrel foi marcada por grandes conquistas e implementação de novas técnicas e muito aprendizado nos armazéns. A cooperativa adquiriu o Armazém Paraíso, em Três Pontas, com capacidade para 200 mil sacas e 50% da UCOM, em Varginha, com capacidade para 350 mil sacas. Além disso, uma unidade de recebimento em Ilicínea, está em pleno funcionamento e uma balança rodoviária foi instalada em Coqueiral e este ano o armazém de lá também está recebendo a granel. Também foi adquirido novas empilhadeiras, contando agora com 15 e ampliou a estrutura de recebimento em Três Pontas.

Começou o processo de exportação, com envio de lotes de cafés para os Estados Unidos, Austrália e Itália, com eficiência, e ainda pretende continuar agindo para exportar com mais constância, agregando valor não só aos cafés dos cooperados, como também à marca Cocatrel.

Fonte: Equipe Positiva