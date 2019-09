49 pássaros silvestres são apreendidos em Carmo de Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Militar do Meio Ambiente realizou a apreensão de pássaros da fauna silvestre em Carmo de Minas, protegidos por lei, e que seriam levados para o estado do Rio de Janeiro. A apreensão aconteceu após um veículo empreender fuga e desobedecer uma ordem de parada dos policiais na rodovia BR-460.

De acordo com os militares, na madrugada do último domingo (22), após o veículo VW Gol, de cor preta e placas do Rio de Janeiro, empreender fuga e realizar diversas ultrapassagens em trechos proibidos, acabou sendo interceptado pelo Tático Móvel e equipes de policiais de cidades vizinhas no trevo de acesso a Dom Viçoso.

Após a interceptação, dois homens oriundos do estado do Rio de Janeiro receberam voz de prisão. No interior do veículo as equipes policiais encontraram 49 pássaros, quatro transportadeiras e uma gaiola, que foram apreendidos juntamente com o veículo e entregue aos cuidados do Dr. Marcio Ciarini, na delegacia de Polícia civil em Carmo de Minas, em seguida reencaminhados para a delegacia de São Lourenço.

Ao total, foram distribuídos em multas e infrações, 24.800 Ufems correspondentes a valores em reais de R$89.032,00 para ambos os envolvidos.

Fonte: O Popular Net / Fotos: PMMG