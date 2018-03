4 homens são presos em Perdões acusados de terem assaltado uma loja

A Polícia Militar prendeu quatro homens, que são suspeitos de cometeram um assalto a uma casa de produtos agropecuário na tarde de ontem, quinta-feira, dia 15, em Perdões. Segundo a Polícia Militar, dois deles entraram encapuzados e armados no estabelecimento e levaram quase R$ 11.885 mil em dinheiro.

Após cometerem o crime, eles fugiram. Depois os comerciantes receberam uma ligação telefônica apontando uma pessoa com um dos autores do assalto, o acusado foi abordado próximo a linha férrea, ele apontou outros três comparsas. Todos foram presos, mas apenas um deles confessou a participação no assalto.

Com um dos supostos assaltantes foi encontrado, em sua casa, uma arma de brinquedo, ela estava escondida atrás de uma máquina de lavar roupas, ela foi apreendida. O dinheiro roubado não foi localizado. Os criminosos foram trazidos para a delegacia de Lavras.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Imagem ilustrativa