137º Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil acontecerá em Lavras

A 137ª edição do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil será em Lavras, no dia 30 de agosto, e o evento deverá receber cerca de 200 educadores de toda a região, no auditório da E. M. Dra. Dâmina, no centro da cidade.

O objetivo do Fórum é mobilizar e conscientizar profissionais da Educação sobre a importância da Educação Infantil e do conceito de infância nos tempos atuais, além de discutir as políticas públicas em nosso país.

O tema “Rede de Proteção – Responsabilidade Social” quer fortalecer o trabalho de proteção às crianças e adolescentes que acontece em cada município. Haverá uma mesa redonda sobre o tema, e a apresentação do documento que está sendo preparado para garantir que os órgãos e instituições conheçam cada passo do processo de proteção e assim garantam atendimento às crianças e suas famílias. Em seguida, será feito o estudo de casos para exemplificar o sistema da Rede de Proteção.

A escola, como instituição, é parte integrante da Rede de Proteção das Crianças e Adolescentes e precisa cumprir o seu papel que além de ensinar, deve oferecer proteção, denunciar, encaminhar e acompanhar o desenvolvimento pleno de todas as crianças. Para que isso acontece, é necessário que a Rede seja conhecida e constituída em todos os municípios, pois, onde esse sistema atua, a proteção e os direitos fundamentais da criança e do adolescente são garantidos.

Em breve, as formas de inscrição serão divulgadas. Acompanhe o site e o facebook oficiais do Governo Municipal de Lavras para mais informações.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução Google