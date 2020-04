Polícia Rodoviária Federal apreende 40 quilos de maconha em Guaxupé

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 40 quilos de maconha na noite da última sexta-feira (17), em Guaxupé. A apreensão ocorreu em um veículo que trafegava por uma estrada vicinal às margens da BR-146.

De acordo com a PRF, o carro foi abordado próximo ao quilômetro 515. Os policiais deram ordem para motorista e passageiro saírem do carro, no entanto o condutor acelerou e fugiu.

Na tentativa de fuga, o motorista perdeu o controle e parou com o carro. Ele e o passageiro fugiram á pé por um cafezal próximo.

Ao todo, 40 tabletes de maconha com 40 quilos foram aprendidos. Além da droga, o carro e um aparelho celular foram apreendidos e levados para a delegacia. A polícia segue em busca dos suspeitos.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Polícia Rodoviária Federal