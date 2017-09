Voluntários usam camionetes com rodas gigantes em resgates no Texas

Uma equipe de voluntários está usando camionetes com rodas gigantes, conhecidas como monster trucks, no resgate de pessoas isoladas pelos alagamentos provocados pela passagem do Harvey pelo Texas. Os veículos também servem para ajudar a rebocar carros e camionetes atolados e transportar socorristas até locais onde carros e camionetes comuns não conseguem chegar.

Em entrevista à rede de TV ABC, o mecânico Josh James, disse que cinco camionetes com rodas gigantes, que ficam a mais de 3 metros de altura do chão, estão sendo usadas pela equipe que ele e seus amigos coordenam. James postou vídeos de ações com os veículos em seu perfil no Facebook.

Ele contou ainda que usou uma SUV com pneus de monster truck para rebocar um veículo do exército que estava preso sob as águas na quarta-feira (30) e que é comum receber pedidos de ajuda para resgatar pessoas presas em casas alagadas quando circula por Houston.

A equipe de voluntários de James reúne 600 pessoas e conta também com mais de 200 barcos e 300 camionetes comuns, além de seis antigos veículos militares, que agora pertencem a civis. Ele diz que pessoas de todo o estado do Texas começaram a se unir para ajudar nos resgates desde que o Harvey, ainda como um furacão, chegou à cidade de Corpus Christi na última sexta.

Nesta quinta, a equipe deixou Houston e se dirigiu às regiões de Port Arthur e Beaumont, também bastante atingidas pelas enchentes. Fonte: G1