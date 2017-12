Ventos atiçam incêndios florestais na Califórnia e obrigam retiradas em massa

Ventos quentes e secos da região de Santa Ana devem atiçar nesta quinta-feira (7) vários incêndios florestais no sul do Estado norte-americano da Califórnia, onde centenas de casas pegaram fogo e dezenas de milhares de pessoas fugiram de seus lares nos arredores de Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos.

A previsão é que os ventos, que sopram do deserto da Califórnia rumo ao oeste, chegarão a 130 quilômetros por hora nesta quinta, o que pode instigar vários incêndios que ardem na área de Los Angeles e já obrigaram cerca de 200 mil pessoas a deixarem suas casas, segundo a mídia local.

“Estamos no início de uma ocorrência de ventos prolongados”, disse Ken Pimlott, diretor do Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia ao jornal “Los Angeles Times”. “Não vai haver capacidade de combater o fogo com este tipo de vento”.