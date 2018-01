Venezuela: Operação da polícia contra Óscar Pérez, piloto rebelde, tem mortos e cinco detidos

A operação da polícia venezuelana para capturar Óscar Pérez, piloto rebelde perseguido pelo governo do presidente Nicolás Maduro desde que sobrevoou e supostamente atacou prédios públicos de Caracas, tem vários mortos e cinco detidos, segundo autoridades. Forças de segurança cercaram na manhã desta segunda-feira uma casa onde estava o dissidente, desencadeando várias horas de tensão. Pérez publicou um vídeo nas redes sociais, no qual se ouvem os dois lados negociando a sua entrega, enquanto o seu rosto está coberto de sangue. O chavismo, no entanto, o acusa de ter aberto fogo primeiro contra as autoridades.

Dentre os mortos, estão dois policiais e um número ainda não conhecido de opositores, a quem o governo venezuelano chama de terroristas. Não se conhece o estado de Pérez por enquanto. Cinco agentes de segurança estão gravemente feridos. As autoridades dizem que o grupo já foi desmantelado.

“Estes terroristas, que estavam fortemente aparatados com armamento de alto calibre, abriram fogo contra os funcionaris encarregados da sua captura, com o muito lamentável saldo de dois funcionários da Polícia Nacional Bolivariana e cinco gravemente feridos”, diz um comunicado do Ministério do Interior e Justiça.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Pérez — que já foi inspetor do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (Cipc) da Venezuela — mostra o rosto coberto de sangue, enquanto se escutam detonações ao fundo. Ele fala para a câmera, pedindo liberdade para a Venezuela.