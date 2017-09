Vaticano bloqueia acesso a site que critica Papa Francisco; Santa Sé nega censura

O Vaticano bloqueou nesta segunda-feira (25) o acesso a um dos sites que publicaram uma crítica ao Papa Francisco, assinada por 62 religiosos, leigos e acadêmicos, incluindo o ex-presidente do IOR, o “Banco do Vaticano”, Ettore Gotti Tedeschi, segundo o jornal “Corriere della Sera”.

Computadores no Vaticano não podem mais acessar o site www.correctiofilialis.org, criado especialmente para buscar novos signatários para as acusações de “heresia” apresentadas por religiosos conservadores contra o pontífice com base na exortação apostólica “Amoris laetitia” [Alegria do Amor, na tradução do latim], diz o “Corriere”.

“O acesso à página da web que você está tentando visitar foi bloqueado de acordo com as políticas de segurança institucionais”, aparece para quem tenta entrar no site no Vaticano.

Ao diário italiano “La Stampa”, o porta-voz do Vaticano, Greg Burke, negou que o bloqueio do site seja uma tentativa de “censura”. Segundo ele, “em alguns computadores na Sala de Imprensa do Vaticano, como em qualquer empresa particular, existem filtros que são automaticamente acionados para vários conteúdos on line, desde pornografia até malware”.

O Vaticano informou que o acesso à home-page www.correctiofilialis.org é ainda possível, e que o bloqueio só é ativado no momento em que os usuários tentam acessar o endereço para deixar seus dados pessoais para assinar um abaixo-assinado.

Fora do Estado do Vaticano, a página continua normalmente acessível.

Em entrevista à mídia italiana, o arcebispo Dario Edoardo Viganò, Prefeito da Secretaria de Comunicação do Vaticano, explicou como funciona a segurança dos computadores na Santa Sé.

“Desde o estabelecimento da Secretaria de Comunicação, o ministério foi equipado com equipamentos e políticas para garantir a segurança das posições de trabalho, como funciona em todas as empresas do mundo. A administração do tráfego da rede do Estado do Vaticano é responsabilidade do Governo do Estado da Cidade do Vaticano”, disse Viganò.

Gotti Tedeschi negou a crítica que assinou tenha acusações de heresia contra o pontífice, e disse que se trata de “uma súplica escrita por teólogos, que diz que indiretamente que o papa poderia facilitar heresias nos fieis”.

“Só quero o bem da Igreja e do Papa Francisco, por isso rezo para ele todos os dias na missa. Eu amo o Papa, sou fiel à Igreja”, declarou Gotti Tedeschi. Fonte: G1