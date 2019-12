Uruguai é o país latino-americano mais seguro e amigável para a comunidade LGBT

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uruguai está em primeiro lugar na América Latina e em 18º no mundo como país mais amigável e seguro para as comunidades de lésbicas, gays, bissexuais e transgênero (LGBT), segundo pesquisa divulgada pela empresa Asher Fergusson – renomada especialista em viagens.

A Suécia foi apontada como o país mais amigável no mundo. O novo ranking analisou os direitos e segurança oferecidos aos membros da comunidade em 150 países com base em oito fatores:

– Legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo;

– Proteção de direitos no local de trabalho;

– Proteção contra discriminação;

– Reconhecimento de adoção;

– Punição por crimes de ódio;

– Índice Gallup se é um bom lugar para morar;

– Dois aspectos para a recusa: como as leis da moralidade e a ilegalidade das relações entre pessoas do mesmo sexo.

O Uruguai é o país latino-americano mais bem posicionado, com uma pontuação de 237 (B + se fosse um cartão de notas). Depois do vizinho, no ranking latino-americano está a Colômbia.

Na classificação mundial, o pais está acima de outros do primeiro mundo, como Estados Unidos e Alemanha. Entre os países mais perigosos estão, nesta ordem: Nigéria, Catar, Iêmen, Arábia Saudita, Tanzânia, Irã, Sudão, Barbados, Malásia, Malawi. São nações (adicionadas a muitas outras que as seguem no ranking) sem nenhuma proteção à comunidade gay, mas também com rigorosas leis de moralidade e proibição legal de fazer sexo com pessoas do mesmo sexo.

O país mais mal localizado das Américas é a Jamaica, onde há uma forte homofobia. Na América do Sul, o pior classificado é o Paraguai.

Fonte e foto: Montevideo.com