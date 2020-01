Uma pessoa morreu e cinco desapareceram após acidente no Canadá

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma pessoa morreu e cinco turistas franceses são dados como desaparecidos depois das motos de neve que conduziam terem caído no gelo que se formou junto de um lago na última terça-feira (21), de acordo com a BBC. A vítima fatal era o guia do grupo, que explorava o Lac Saint Jean, na província de Quebec.

A polícia revelou que o grupo era composto pelo guia e oito turistas, todos de nacionalidade francesa, e circulavam nas motos de neve junto ao lago.

As autoridades frisam que o grupo não respeitou o caminho assinalado para os veículos de neve e começou a percorrer um canal coberto por uma camada de gelo muito fina perto do lago.

Os cinco turistas desaparecidos e o guia que morreu caíram na água gelada sob a camada de gelo.

Três turistas conseguiram escapar e conduziram as motos de neve para uma zona segura, tendo ligado para a polícia logo em seguida.

A polícia e membros das forças armadas canadenses estiveram envolvidos nas buscas na noite desta terça-feira, mas só encontraram o guia, que foi levado para o hospital onde foi declarado o óbito mais tarde.

Na última quarta-feira (22), oito mergulhadores e dois helicópteros juntaram-se às operações de busca pelos cinco turistas franceses.

Fonte: Notícias ao Minuto