Trump não declarou guerra à Coreia do Norte, diz Casa Branca

O porta-voz da Casa Branca afirmou nesta segunda-feira (25) que o presidente americano Donald Trump não declarou guerra à Coreia do Norte, negando a afirmação do ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte feita mais cedo.

A porta-voz Sarah Sanders classificou de “absurda” a afirmação do ministro norte-coreano de que Trump teria declarado guerra. “Não declaramos guerra à Coreia do Norte e francamente a sugestão é absurda”, disse Sanders.

Segundo Ri Yong Ho, diante da fala de Trump, Pyongyang se reserva ao direito de tomar medidas, inclusive de abater bombardeiros norte-americanos, mesmo que eles não estejam sobrevoando a Coreia do Norte. “Considerando que os Estados Unidos declararam guerra ao nosso país, temos todo o direito de adotar contramedidas, incluindo o direito de derrubar bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos, mesmo que eles não estejam dentro do espaço aéreo do nosso país”, ameaçou.

Ri Yong Ho pareceu se referir a uma mensagem de Trump publicada no domingo no Twitter, na qual o americano dizia que os norte-americanos “não estarão por aí por muito mais tempo!”.

“Acabei de ouvir o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte falar nas Nações Unidas. Se ele faz eco dos pensamentos do homenzinho do foguete [referindo-se a Kim Jong Un], eles não estarão por aí por muito mais tempo!”, diz a mensagem.

Trump publicou a mensagem em reação a um duro ataque de Kim Jong Un, chamando-o de “um transtornado mental que está repleto de megalomania”, em fala na Assembleia Geral da ONU.

Também no sábado, milhares de norte-coreanos participaram de uma grande manifestação antiamericana convocada pelo regime em Pyongyang para encenar o apoio ao líder Kim Jong-un, em um momento marcado pela troca de insultos com Donald Trump, informou hoje a agência “KCNA”.

Segundo o texto divulgado pela agência estatal de notícias da Coreia do Norte, mais de 100 mil pessoas participaram da concentração na praça Kim Il-sung de Pyongyang.

Tensão

A relação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte vive nas últimas semanas uma nova escalada na tensão, de maneira especial após dois mísseis sobrevoarem o Japão. O país já ameaçou usar armas nucleares para “afundar” o Japão e reduzir os Estados Unidos a “cinzas e escuridão” por apoiar a resolução e sanções do Conselho de Segurança da das Nações Unidas (ONU) contra o mais recente teste nuclear do regime norte-coreano, segundo a Reuters.

Na sexta-feira (22) a Coreia do Norte ameaçou testar uma bomba de hidrogênio de escala sem precedentes sobre o oceano Pacífico.