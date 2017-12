Trump informa a presidente palestino que pretende transferir embaixada dos EUA para Jerusalém

O porta-voz do presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, confirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, comunicou sua intenção em transferir a embaixada dos EUA em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Os dois se falaram por telefone nesta terça-feira (5).

Abbas advertiu o presidente americano que sua iniciativa vai ter “consequências perigosas”, ainda de acordo com o porta-voz palestino.

Segundo a Casa Branca, nesta manhã além de conversar com Abbas, o mandatário também falou por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu e com o Rei da Jordânia, Abdullah II.