Trump classifica ataque em Las Vegas como ‘ato de pura maldade’

A primeira manifestação de Trump sobre o ataque – o mais letal envolvendo armas de fogo registrado na história dos EUA – foi no Twitter. Usando a rede social, ele prestou condolências às vítimas e às famílias “no terrível tiroteio em Las Vegas”. “Deus abençoe vocês”, afirmou no Twitter.

O atirador – identificado como Stephen Paddock, de 64 anos, que vivia em Mesquite, no estado americano de Nevada – estava em um quarto no 32º andar do Mandalay Bay, um famoso cassino e resort da cidade, de onde disparou os tiros. Ele foi encontrado morto pela polícia no local.

Ainda de acordo com os investigadores, dez rifles foram encontraram no quarto onde Paddock estava.