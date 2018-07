Trump chega a Windsor e é recebido pela rainha Elizabeth 2ª

O presidente americano, Donald Trump, chegou nesta sexta-feira (13) ao castelo de Windsor, na Inglaterra, e foi recebido pela rainha Elizabeth 2ª.

Apesar de a viagem de Trump ao Reino Unido não ser uma visita de Estado oficial, ele foi recebido com uma banda militar ao chegar ao castelo, onde ele e Melania tomaram chá com a rainha. Elizabeth 2ª olhou o relógio enquanto esperava a chegada do americano; depois, eles inspecionaram a guarda do local.

Trump se junta agora à longa lista de presidentes americanos que conheceram a rainha britânica: Elizabeth 2ª se encontrou com 11 dos 12 que governaram os EUA desde que ela foi coroada, em 1953. O único com quem ela não teve uma reunião foi Lyndon B. Johnson, que fez visitas apenas à Ásia durante seu governo.

Windsor fica a cerca de 40 km de Londres. O castelo no local é usado como residência de campo pela rainha, que costuma passar a maioria dos finais de semana lá, assim como o mês depois da Páscoa.

Ainda nesta sexta Trump vai de avião para a Escócia, para uma viagem particular; na segunda-feira (16), ele se encontrará com o presidente russo, Vladimir Putin, em Helsinque, na Finlândia.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Kevin Lamarque/Reuters