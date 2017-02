Trump assina ordens para acabar com cartéis do narcotráfico e reduzir violência nos EUA

Uma delas é destinada a acabar com os “cartéis criminosos” do narcotráfico e outros grupos de crime organizado “que se espalharam por todo o país”. A ordem pede “ao Departamento de Justiça e ao Departamento de Segurança Nacional que tomem todas as ações necessárias e legais para romper a estrutura dos cartéis criminosos que se estenderam por todo o país e que estão destruindo o sangue de nossos jovens”, afirmou o presidente.

Ao assinar a ordem alguns minutos depois, Trump especificou que estava dirigida contra “as organizações criminosas transnacionais”, como as procedentes do México, embora não tenha citado o país vizinho.

O consumo de heroína e as mortes relacionadas dispararam nos últimos anos nos EUA, especialmente entre a comunidade branca de classe média, e Trump prometeu durante sua campanha lutar contra essa “epidemia” por meio da linha dura sobre a imigração e o tráfico de drogas que entram no país pela fronteira sul.

A segunda ação executiva assinada por Trump tem a ver com sua preocupação com o auge dos crimes violentos nos EUA, especialmente em cidades como Chicago.

Nesta terça, Trump disse que a taxa de assassinatos nos EUA é a maior em 47 anos. No entanto, veículos de imprensa contestam a afirmação com as estatísticas oficiais do FBI, que situam esse índice em um nível muito inferior ao das décadas de 1980 e 1990.

Fonte: G1