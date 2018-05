Todos os bispos chilenos pedem demissão por escândalo de pedofilia

Todos os bispos chilenos apresentaram nesta sexta-feira (18) um pedido de demissão coletiva de seus cargos em resposta ao escândalo de pedofilia que atinge a Igreja Católica no país.

O Vaticano não divulgou ainda se o papa Francisco aceitou o pedido.

“Nós colocamos nossa posição na mão do santo padre e cabe a ele decidir livremente sobre cada um de nós”, diz um comunicado assinado pelos 34 bispos do país.

Uma investigação do Vaticano, divulgada parcialmente nesta sexta (18), afirmou que a cúpula da igreja chilena é responsável por “graves erros” no modo como lidou com os casos de pedofilia no país.

Os bispos são acusados de queimar documentos, ignorar denúncias e negligenciar vítimas, diz o documento de dez páginas, que teve parte de seu conteúdo divulgado pela imprensa chilena e depois confirmado pelo Vaticano.

Por isso, o papa Francisco já tinha convocado todos os bispos chilenos para uma audiência no Vaticano nesta sexta sobre o caso.

