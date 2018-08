Terremoto na Indonésia deixa 70 mil desabrigados; mortos já são 130

Pelo menos 70 mil pessoas ficaram desabrigadas por conta do terremoto de magnitude 6,9 que atingiu a ilha turística de Lombok, na Indonésia, no último domingo (5), e tiveram que se instalar em abrigos improvisados, sem água potável e alimentos, nesta quarta (8). De acordo com as autoridades locais, o número de mortos subiu para 131.

A Agência Nacional de Gestão de Desastres afirmou à France-Presse que 1.467 pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas. Desse número, 236 tiveram ferimentos graves.

Três dias após o desastre, os serviços de emergência da Indonésia seguem à procura de sobreviventes e também trabalham na recuperação de corpos. O governador de Lombok, Muhammad Zainul Majdi, fez um alerta sobre a falta de recursos.

“Nossos recursos são limitados. Faltam auxiliares médicos nos abrigos improvisados” e em outros locais, afirmou o governador de Lombok, segundo o G1.

Por conta de sua localização, no “Anel de Fogo do Oceano Pacífico, a Indonésia é propensa a terremotos. Em dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 na costa de Sumatra, provocou um tsunami que matou 230 mil pessoas em vários países.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Getty Images