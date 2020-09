Terremoto de magnitude 6,3 atinge costa do Chile

O alerta de tsunami não foi ativado.

Um sismo de magnitude 6,3 na escala de Richter, com várias réplicas, atingiu hoje a costa norte do Chile indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

De acordo com a agência norte-americana, o sismo ocorreu às 00h00 locais a 10 mil metros de profundidade.

Inicialmente registrou uma magnitude de sete, depois 6,7 e finalmente 6,3, segundo o USGS.

O alerta de tsunami não foi ativado.

O epicentro do sismo localizou-se a 60 quilômetros a norte da costa, ao largo de Huasco, região de Atacama, e foi sentido em várias regiões do país, de acordo com informações do jornal chileno La Tercera.

Ricardo Toro, do Gabinete Nacional de Emergência, disse que se registraram alguns deslizes de terras “sem imporância” numa estrada entre Vallenar e Huasco.

Segundo o mesmo responsável, registraram-se “pequenos cortes” de energia elétrica na região chilena de Atacama.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Divulgação