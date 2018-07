Terremoto de magnitude 5,9 atinge o México

O Serviço Sismológico Nacional (SSN) localizou o epicentro do terremoto, que ocorreu às 08:31 (10h31 no horário de Brasília), a nove Km a noroeste de Huajuapan de León, em Oaxaca.

O coordenador nacional da Proteção Civil declarou a um canal de televisão mexicano que nenhuma vítima ou danos tinham sido relatados.

Por seu lado, o autarca da Cidade do México, José Ramón Amieva, informou através da rede Twitter que um protocolo de revisão foi iniciado para detetar possíveis efeitos.

Embora o terremoto tenha sido moderadamente sentido na Cidade do México, o som do alerta sísmico fez com que muitas pessoas saíssem às ruas por precaução.

Na memória dos moradores da capital está ainda muito presente o terremoto de 19 de setembro de 2017, que deixou 228 mortos na cidade.

Em setembro passado, 471 pessoas morreram em três terremotos – nos dias 07, 19 e 23 – na maior tragédia natural do México desde o terremoto de 1985, que deixou milhares de mortos na capital do país.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: DR