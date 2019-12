Terremoto de magnitude 5 atinge sul do Irã

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um terremoto de magnitude 5 atingiu nesta sexta-feira (27) o sul do Irã, perto da única central nuclear do país. Não há informações sobre danos ou feridos no local.

O tremor atingiu a província de Bushehr no início da manhã, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registou o sismo a profundidade de 38 quilômetros.

Os veículos de comunicações iranianos não noticiaram imediatamente o abalo. A central nuclear de Bushehr foi projetada para resistir a terremotos mais fortes.

A ocorrência de terremotos no Irã é frequente. Em 2003, um tremor de magnitude 6,6 arrasou a cidade histórica de Bam, matando 26 mil pessoas. Bam fica perto da central nuclear de Bushehr que, na época, não registou danos.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reuters