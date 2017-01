Terremoto atinge o litoral do Equador

Um terremoto foi registrado na noite desta terça-feira (10) na província litorânea de Esmeraldas, no noroeste do Equador, sem que haja até o momento informações sobre vítimas ou danos materiais.

O terremoto foi foi sentido em várias regiões do país, como em Quito e Guayaquil (onde os tremores foram leves), e Santo Domingo e Quinindé (com mais intensidade).

O Instituto Oceanográfico da Marinha afirmou que o terremoto não reúne as condições necessárias para gerar um tsunami no litoral do país.