Terceira rodada de negociações sobre Brexit ficam estagnadas por causa de controvérsia sobre custos

A terceira rodada de negociações do Brexit desta quinta-feira (30) não conseguiram obter nenhum resultado concreto. A União Europeia e o Reino Unido se acusam mutuamente pela escassez de avanços, sobretudo em um dos temas mais espinhosos: o pagamento dos custos do divórcio.

“Nesta semana, contribuímos com esclarecimentos úteis sobre muitos pontos”, disse à imprensa o negociador-chefe do bloco, Michel Barnier, na sede da Comissão europeia.

Ele citou como exemplo as negociações “frutíferas” sobre o futuro da fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte.

“Mas não há nenhum progresso decisivo sobre os temas principais” do divórcio, apontou Barnier, destacando que as dificuldades sobre a conta do Brexit que deve ser paga por Londres continuam.

Londres está impaciente para poder abordar seus acordos comerciais com a UE no pós-Brexit, mas, segundo Barnier, “estamos longe de notar progressos suficientes para poder recomendar ao Conselho europeu (os dirigentes dos 27 países) que iniciem as negociações sobre a futura relação com o Reino Unido”.