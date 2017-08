Tempestade Harvey: ‘Não pudemos fugir porque somos pobres e agora não nos resta nada’

Entre os escombros deixados pelo furacão Harvey, o mais forte a atingir os Estados Unidos em mais de uma década, em Rockport, uma cidade costeira do Texas, chama a atenção uma bandeira americana ensopada, meio enterrada no verde das folhas das árvores que foram arrancadas pela raiz.

A poucos passos de distância, Judie McRae, de 44 anos, inspeciona o dano provocado pelo fenômeno – já rebaixado à tempestade tropical – à no trailer em que morava.

A lâmina de metal que as recobre se dobrou e a espuma isolante do interior das paredes agora está pendurada nas árvores.

Enquanto examinamos a destruição, um jovem se aproxima, visivelmente agitado. Ele nos pergunta se olhamos no interior do trailer, se o dono está ali. Não tínhamos feito isto.

Subimos nos escombros para ajudar a buscar Dan e revisamos com cuidado o que resta de seus pertences. Mas não há ninguém ali.

McRae, enquanto isto, está preocupada com outros vizinhos.

Ambos deixaram a cidade antes do furacão e ainda não regressaram para ver o quão destroçados ficaram seus lares.

“Ela não tem dinheiro e essa era sua casa. Já era difícil (antes do furacão), então…”, diz Judie, afastando-se e deixando a frase sem terminar, como se não encontrasse as palavras certas, como se não tivesse esperança a oferecer.

Estava dentro dela quando o temporal o arrancou do cais, rompendo o casco.

Antes disso, e em meio à tormenta mais forte a atingir o Texas desde 1961, com ventos de até 215 quilômetros por hora, teve que sair do iate e correr para seu carro.

Mas tampouco se sentiu seguro no interior do veículo, já que o forte vendaval o levantava do solo.