Temer e Cartes reiteram apoio à suspensão da Venezuela do Mercosul

Em comunicado conjunto, o presidente Michel Temer e o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, reiteraram nesta segunda-feira (21) seu apoio à suspensão da Venezuela do Mercosul.

A decisão de suspender do bloco o país comandado por Nicolás Maduro foi tomada no dia 5 de agosto por conta da “ruptura da ordem democrática”. Nas últimas semanas, a crise venezuelana se agravou com a instalação de uma controversa Assembleia Constituinte que vai reescrever a Constituição.

No documento, os presidentes ressaltaram a importância da “plena vigência das instituições democráticas” como condição essencial para o aprofundamento dos processos regionais de integração.

Eles reafirmaram ainda a decisão de não reconhecer a Assembleia Nacional Constituinte, “nem os atos que dela emanam por seu caráter ilegítimo”.

Em visita oficial ao Brasil, Cartes foi recebido com honrarias de estado por Temer pela manhã no Palácio do Planalto. Depois, ele passou no Congresso Nacional e foi recebido em um almoço com autoridades no Palácio do Itamaraty.

Na cerimônia, os presidentes trocaram honrarias de estado. Temer entregou a Cartes o colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul e recebeu do colega a Ordem Nacional do Mérito Marechal Francisco Solano Lopez.

Durante o brinde feito no almoço, Cartes defendeu a postura do Mercosul com a Venezuela.De acordo com ele, as embaixadas do Brasil e do Paraguai têm tido “posturas firmes que motivaram muitos países a propor medidas por meios pacíficos e políticos para se conseguir a desejada restauração da institucionalidade democrática de nossa república irmã”. Fonte: G1