Suspeitos de ligação com o ataque de Barcelona vão a tribunal de Madri

Quatro homens acusados de pertencerem a uma célula jihadista responsável pelo ataque com uma van que matou 13 pessoas em Barcelona na quinta-feira (17) compareceram a um tribunal nesta terça-feira (22), um dia depois de o suposto motorista ter sido morto a tiros pela polícia. De acordo com a imprensa espanhola, os suspeitos afirmaram que pretendiam atacar monumentos da cidade, como a catedral Sagrada Família, um dos ícones de Barcelona.

Os quatro detidos, que chegaram à Suprema Corte nesta manhã, foram levados de Barcelona a Madri em um comboio de veículos policiais com as sirenes ligadas. As audiências ocorrem a portas fechadas e os suspeitos têm o direito de ficar calado, de acordo com a France Presse.

Na segunda-feira a polícia matou a tiros Younes Abouyaaqoub, de 22 anos, que identificou como o motorista da van que acelerou pela lotada avenida Las Ramblas, em Barcelona. Fontes do ministério do Interior do Marrocos disseram nesta terça ao “El País” que um marroquino que poderia ter morado na mesma casa que Abouyaaqoub em Ripoll, foi preso em Casablanca. Este é o terceiro detido no Marrocos com suposta ligação com os ataques.