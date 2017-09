Suprema Corte do Quênia declara que eleição foi inválida e convoca novo pleito

Do lado de fora do Tribunal Supremo, que tinha um grande esquema de segurança nesta sexta-feira, os simpatizantes da oposição comemoraram o anúncio. No bairro de favelas de Kibera, em Nairóbi, um dos principais redutos da oposição, milhares de seguidores de Odinga exibiam cartazes com dizeres como “pela primeira vez vimos justiça no Quênia”, segundo a Efe.

O cancelamento da votação, decisão inédita na história do Quênia, dá início a uma nova fase da dura disputa entre as duas principais dinastias políticas do país da África Oriental. De um lado está Kenyatta, um rico empresário de 55 anos e filho do presidente fundador do Quênia. De outro está Raila Odinga, um ex-prisioneiro político de 72 anos e filho do primeiro vice-presidente do Quênia.

Fonte: G1