Sul da Califórnia: Fortes chuvas deixam pelo menos 13 mortos na região de Montecito

Pelo menos 13 pessoas morreram nesta terça-feira (9) na região de Montecito, no sul da Califórnia, devido às fortes chuvas que atingem o estado, provocando deslizamentos de terras, enchentes e inundações.

Os 13 corpos foram encontrados perto de Montecito. Além disso, 25 pessoas ficaram feridas por causa da inundação, de acordo com o xerife do Condado de Santa Barbara, Bill Brown.

O número de mortos pode aumentar. O Departamento de Bombeiros continua com as operações de resgate. Cachorros treinados em encontrar pessoas ajudam os bombeiros no trabalho.

As fortes chuvas também obrigaram as autoridades a fechar várias estradas, evacuar milhares de pessoas e realizar muitos resgates. Uma menina de 14 anos, por exemplo, ficou horas preso dentro de casa em Montecito antes de ser retirada do local pelos bombeiros.

Várias casas de Montecito, atingida pelos poderosos incêndios de dezembro do ano passado, foram destruídas pela força das águas, informou o porta-voz do Departamento de Bombeiros de Santa Bárbara, Mike Eliason.

A destruição provocada pelos graves incêndios em várias regiões da Califórnia fez com que a água das chuvas arrastasse os escombros e os restos da vegetação queimada, especialmente no sul do estado.

“Foram emitidas ordens de evacuação em áreas de Montecito e Carpintería afetadas pelos recentes incêndios”, confirmou à Agência Efe a porta-voz do condado de Santa Bárbara, Amber Anderson.

As ordens, similares às divulgadas na época dos incêndios, foram dadas para cerca de 20 mil pessoas que vivem nos condados de Santa Bárbara e Ventura.

“O Serviço Meteorológico Nacional divulgou uma advertência de inundações repentinas para as áreas queimadas pelos incêndios”, indicou o órgão.

As fortes tempestades também afetaram o fornecimento de energia. A Southern Califórnia Edison informou à Agência Efe que pelo menos 20 mil pessoas ficaram sem luz por causa das chuvas.