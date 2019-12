Seis anos da morte de Nelson Mandela

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foi no dia 05 de dezembro de 2013, aos 95 anos, que faleceu Nelson Mandela, advogado, presidente da África do Sul de 1994 a 1999, considerado como o mais importante líder da África, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993, e pai da moderna nação sul-africana, onde é normalmente referido como Madiba. Mandela passou 27 anos na prisão.

Depois de uma campanha internacional, ele foi libertado em 1990. Foi o mais poderoso símbolo da luta contra o regime segregacionista do Apartheid, sistema racista oficializado em 1948, e modelo mundial de resistência. No dia 5 de dezembro de 2013 o então presidente sul-africano Jacob Zuma anunciou a morte do seu antecessor: “A nação perde seu maior líder”. A causa da morte foi infecção pulmonar.

Fonte: Notícias ao Minuto