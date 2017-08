Rússia prende dois homens que planejavam atentado em Moscou nesta sexta

Dois integrantes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) foram detidos em Moscou por planejarem atentados na capital russa nesta sexta-feira (1º), dia em que começa o ano letivo e que desta vez coincide com a Festa do Sacrifício muçulmana.

No vídeo, o jihadista deixava clara a intenção de atacar civis com arma branca. Em seu telefone foram encontrados os contatos de seus “tutores” e instruções para fazer o atentado.

Ao longo do mês, as forças de segurança russas detiveram quatro pessoas vinculadas ao EI que planejavam efetuar atentados no transporte público e em outros lugares de grande circulação em Moscou. Entre os detidos estavam um emissário do EI, um especialista em preparação de artefatos explosivos e dois terroristas suicidas.

Fonte: G1