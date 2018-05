Rússia celebra 73 anos da vitória sobre o nazismo

A Rússia celebrou nesta quarta-feira (9) o aniversário de 73 anos da vitória da extinta União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. As celebrações do dia se concentraram na Praça Vermelha, em Moscou, onde o presidente da Rússia, Vladimir Putin, presidiu um desfile militar, que contou com mais de 13 mil soldados, 75 aviões e 84 blindados, segundo dados do Ministério da Defesa.

“Nosso povo lutou até a morte. Nenhum país sofreu uma invasão assim. Nosso dever é preservar a memória da coragem dos soldados que lutaram contra o nazismo”, disse Putin antes de abrir o desfile. “Estão tentando apagar o feito do povo soviético, que salvou o mundo da escravidão e extermínio, e distorcer a história. Nós não permitiremos”, acrescentou.

O chefe de Estado russo estava acompanhado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Sérvia, Aleksander Vucic. A data festiva é comemorada por russos em todo o mundo. Na base militar de Hmeimim, na Síria, também ocorreram celebrações entre os soldados russos. De acordo com o Ministério do Trabalho, cerca de 1,6 milhões de veteranos da Segunda Guerra Mundial ainda vivem no país.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: REUTERS/Sergei Karpukhin