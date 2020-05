Quatro mortos em queda de helicóptero na Rússia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Quatro pessoas morreram na manhã desta terça-feira (26) após a queda de um helicóptero Mi-8 do exército russo durante um exercício em um aeroporto no extremo nordeste da Rússia, segundo autoridades locais.

“Três tripulantes e um mecânico estavam a bordo. Os quatro morreram”, disse Roman Kopin, governador do distrito de Chukotka, no extremo nordeste da Rússia, no Instagram.

O governador revelou que a queda pode ter sido provocada por falhas técnicas.

O acidente aconteceu por volta das 14h locais ( meia noite em Brasília ) durante um voo de teste num aeroporto civil e militar na cidade de Anadyr, a principal cidade de Chukotka.

Este é o segundo acidente com um helicóptero Mi-8. Em 19 de maio, outro Mi-8 do exército russo caiu na região de Moscou, matando toda a tripulação.

O Mi-8 é usado tanto para objetivos militares quanto para transporte civil. Os modelos maiores podem transportar até 32 pessoas.

Os acidentes com helicópteros e pequenos aviões são comuns na Sibéria e no Extremo Oriente russo.