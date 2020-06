Quase 20 mil toneladas de combustível são derramadas em rio na Rússia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Quase 20 mil toneladas de combustível foram acidentalmente derramadas num rio no extremo norte da Rússia, levando as autoridades a declarar uma situação de “emergência” e levantando preocupações entre ambientalistas e residentes.

Em comunicado, a associação ambientalista WWF afirmou ter ficado satisfeita com o fato da poluição poder ser contida com barragens flutuantes criadas pelas autoridades, antes de chegar a um grande lago ao norte da cidade ártica de Norilsk (Sibéria oriental).

Imagens de satélite publicadas pela organização não-governamental (ONG) mostram grandes áreas vermelhas, causadas pelo combustível, cobrindo um rio local, o Ambarnaia.

Nas redes sociais, vários moradores publicaram vídeos mostrando partes do fluxo poluído.

A poluição foi causada pelo vazamento, tornado público na sexta-feira, de um tanque de combustível de uma fábrica termoelétrica localizada a poucos quilômetros a oeste de Norilsk.

“Um tanque de diesel foi danificado e vazou devido à queda repentina dos pilares, que permaneceram por 30 anos sem nenhuma dificuldade”, disse o gigante mineiro Nornickel, proprietário da empresa que opera a planta.









A cidade industrial de Norilsk é totalmente construída num tipo de solo ameaçado pelo degelo causado pelas mudanças climáticas.

No entanto, as autoridades e os ambientalistas ainda não estabeleceram as razões exatas do acidente ou uma ligação com as alterações climáticas.

Os promotores da região de Krasnoyarsk disseram que foi declarada uma “emergência” natural a nível local. Também foi aberta uma investigação para apurar uma eventual “contaminação do solo”.

Segundo a Comissão de Investigação da Rússia, a poluição representa “aproximadamente 20 mil toneladas de hidrocarbonetos derramadas em quase 350 metros quadrados”.

Numa reunião na terça-feira, Sergei Lipin, diretor da empresa NTEK, que opera a fábrica, disse que 500 metros cúbicos de derivados de petróleo foram removidos por uma equipe de quase 90 trabalhadores, ainda trabalhando no local.

A unidade da agência de saúde russa Rospotrebnadzor disse que não tinha detectado poluição das águas subterrâneas, de acordo com um comunicado publicado no ‘site’ da região de Krasnoyarsk.

No entanto, o WWF pede a monitoração da qualidade da água, para impedir que produtos tóxicos se espalhem para as reservas naturais.

Fonte:Notícias ao Minuto.