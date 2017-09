Príncipe William e Kate Middleton anunciam que estão esperando 3º filho

O príncipe William, segundo na linha de sucessão à Coroa britânica, e a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, anunciaram nesta segunda-feira (4) que estão esperando o terceiro filho. O anúncio de que Kate Middleton está grávida foi feito pelo Twitter do Palácio de Kensington nesta manhã.

Não foram divulgados detalhes da gravidez e ainda não se sabe quando nascerá o irmão de George, de 4 anos, e Charlotte, de 2. A criança será o sexto bisneto da rainha Elizabeth II.

“A rainha e os membros das duas famílias estão encantados com a notícia”, afirmou um texto divulgado pelo Kensington Palace.

Como nas suas duas primeiras gestações, a duquesa está sofrendo de hiperêmese gravídica, que provoca fortes náuseas e vômitos. Ela tem recebido cuidados no palácio.

Sucessão

Menino ou menina, o novo herdeiro será o quinto na linha de sucessão a Elizabeth II, que, aos 91 anos, não demonstra sinais de cansaço. O bebê vai ocupar o posto que pertence atualmente a seu tio, o príncipe Harry, o popular irmão de William.

O primeiro lugar na linha de sucessão pertence a Charles, príncipe de Gales (filho da rainha, nascido em 1948); seguido de William, de 35, George e, então, Charlotte.

A longevidade de Elizabeth II, que está há 65 anos no trono, faz que quatro gerações convivam na Casa Real. A monarca tem quatro filhos, oito netos e cinco bisnetos – seis com o próximo.

Poucas possibilidades de reinar

A notícia foi divulgada na semana em que o filho mais velho do casal, George, começará a frequentar a escola, um centro de ensino privado na zona sul de Londres.

O início da vida escolar de George exigiu a mudança definitiva de seus pais para Londres. Desde o casamento, a família morou a maior parte do tempo na residência Anmer Hall no condado de Norfolk, leste do Reino Unido.

Em julho, o príncipe William deixou o emprego de piloto de helicóptero-ambulância para se concentrar em suas tarefas como membro da realeza.

Pouco depois do anúncio, as especulações começaram sobre o nome do próximo integrante da Casa Real. Caso os pais optem mais uma vez por nomes tradicionais, os favoritos nas bolsas de apostas são Alice e James.

Como é tradição, o casal informará a rainha sobre o nome antes da divulgação ao público.

Seria incomum que a próxima criança acabe reinando. O precedente mais recente ocorreu na primeira metade do século XIX, com William IV, que subiu ao trono aos 64 anos, porque seu irmão faleceu sem deixar descendentes.

Se for um menino, além do tratamento com o nome de príncipe, receberá um ducado, provavelmente quando casar. Se for uma menina, receberá o tratamento de princesa, algo que antes estava reservado apenas à filha mais velha de uma monarca, mas que mudou desde que Elizabeth II alterou as regras da Casa Real em 2012.

