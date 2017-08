Primeira-dama francesa, Brigitte Macron, fala sobre seu papel público em 1ª entrevista

Brigitte Macron, a popular esposa do presidente francês, Emmanuel Macron, disse que quer assumir plenamente seu papel público, ao dar sua primeira entrevista desde as eleições de maio, na qual também fala abertamente de sua relação.

Em lugar de criar um cargo oficial de primeira-dama, a Presidência redigirá uma carta de transparência que especificará as missões e os recursos, com os quais Brigitte contará.

Na França, não está oficialmente definido o âmbito de ação do cônjuge do chefe de Estado, nem os recursos de que dispõe. Na prática, porém, há tempos conta-se com gabinete, colaboradores e um serviço de proteção subordinados ao orçamento do Eliseu.