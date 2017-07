Preso suspeito de atacar pessoas com motosserra

Polícia suíça disse nesta terça (25) ter prendido um homem de 50 anos um dia depois de ele invadir um escritório de uma companhia de seguros com uma motosserra e ferir dois funcionários.

O suspeito havia sido identificado mais cedo como Franz Wrousis, um andarilho com ficha criminal que provavelmente mora na floresta. A seguradora de saúde CSS, cujo escritório em Schaffhausen foi atacado, disse que ele era um cliente.

Dois outros clientes no escritório foram atendidos em estado de choque, enquanto uma quinta pessoa foi ferida durante a resposta dos policiais, segundo as autoridades.

Um mandado de prisão internacional tinha sido emitido enquanto a polícia executava as buscas.

Escritórios da CSS em Schaffhausen, uma tranquila cidade medieval de 36 mil habitantes, e em outras partes da região, permaneceram fechados na terça enquanto a procura continuava, de acordo com uma porta-voz.

Um homem que se identificou apenas como Samuel e que vive na área perto de onde o carro dos suspeito foi encontrado na noite de segunda disse que ele via o suspeito com frequência, a quem descreveu como “bastante desconexo” e não comunicativo.

“A última vez que o vi foi no domingo de manhã, quando estava passeando com meu cachorro. Ele estava parado, fixo, porque ele me viu chegando ou mais alguém chegando, e ele não se mexia até que todo mundo tivesse ido embora”.

