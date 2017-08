Presidente do Irã ameaça sair de acordo nuclear se houver mais sanções

O presidente do Irã, o moderado Hassan Rohani, advertiu nesta terça-feira (15) que o seu país poderia deixar o acordo nuclear assinado em julho de 2015 com o G5+1 (Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, mais Alemanha) caso o governo americano decida impor novas sanções contra a república islâmica.

Em um discurso no parlamento, Rohani assegurou que o retorno à situação anterior ao acordo é possível “em um tempo curto, não em um prazo de semanas ou meses, mas de dias e horas”.

Rohani insistiu que o Irã poderia retornar rapidamente a “uma situação muito mais avançada (em nível nuclear) que no momento de início das negociações” do chamado Plano Integral de Ação Conjunta (JCPOA, sigla em inglês).

O líder da república islâmica também criticou Trump por ele ter falado “durante meses em romper o JCPOA” e, agora, para evitar o isolamento, acusa o Irã de violar “o espírito” do acordo. E tudo isto, enfatizou Rohani, mesmo com o reconhecimento da Organização Internacional de Energia Atômica (OIEA) em sete relatórios de que o Irã está cumprindo com o acordo.