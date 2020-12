Possível nova espécie de baleia-de-bico descoberta no México

Foram avistados três mamíferos na zona das ilhas de Benito.

Cientistas acreditam ter encontrado uma nova espécie de baleia-de-bico. De acordo com a Reuters, os mamíferos foram avistados, esta semana, na zona costeira do México.

O grupo de pesquisadores encontrou acidentalmente três destas baleias, na zona das ilhas Benito a cerca de 500 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, enquanto estava à procura de uma outra espécie de baleias raras tropicais.

“Os animais apareceram na superfície ao lado do nosso barco. (…) Foi um encontro incrível. É muito raro ver uma baleia-de-bico, quanto mais três”, explicou Jay Barlow, um dos biólogos que avistou as baleias.

A equipe de cientistas, financiada pela associação sem fins lucrativos ea Shepherd Conservation Society, só percebeu que aquelas baleias poderiam ser de uma espécie desconhecida já depois de terem analisado as imagens captadas do dia que as viram.

Os investigadores estão agora aguardando os resultados das análises das amostras da água do local, que podem conter DNA destas baleias, o que confirmaria se são ou não exemplares de uma nova espécie.