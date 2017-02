Polícia conclui retirada de turistas do Louvre após ataque

A polícia parisiense anunciou o término do esvaziamento do Museu do Louvre, onde várias pessoas ficaram confinadas após um indivíduo gritar “Alá é grande” e usar um facão para atacar militares que faziam a segurança do local nesta sexta-feira (3).

De acordo com a polícia, a retirada foi realizada com calma e sem incidentes. Cerca de mil pessoas estavam confinadas no museu e na galeria comercial. Os policiais estabeleceram um perímetro de segurança no local e durante duas horas impediram que qualquer pessoa saísse do edifício.

Quando os agentes comprovaram que não havia mais nenhum perigo, foi iniciada a retirada escalonada dos ocupantes, a maior parte turistas que visitavam o famoso museu.

Segundo relatos, não houve episódios de pânico no interior do edifício durante as mais de duas horas nas quais permaneceram confinados.

Também não foram registrados incidentes durante a evacuação do local, que permanecerá fechado por tempo indeterminado. A circulação de pedestres está proibida nos limites do museu, isolado pelas forças de segurança.

O ataque ocorreu por volta das 10h (hora local; 7h em Brasília), quando um indivíduo, que não teve identidade e nacionalidade determinadas por estar sem documentos, avançou contra um grupo de militares.

Após gritar “Alá é grande”, o indivíduo usou um facão para atacar um dos soldados, que ficou com um leve ferimento na cabeça. Na sequência, o agressor foi ferido pelas forças de segurança. Com ferimentos graves, o suspeito foi transferido a um hospital.

Fonte: G1