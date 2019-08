Polêmica – Rainha diz ‘sim’ a pedido de Boris Johnson para suspender parlamento

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Rainha de Inglaterra aceitou o pedido de Boris Johnson de suspensão do parlamento britânico. Segundo o ‘The Independent’, a suspensão vai vigorar entre a segunda semana de setembro e o próximo dia 14 de outubro.

Na prática, isto significa que os deputados britânicos terão o tempo bastante limitado para votar medidas que possam prevenir uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.

Vale lembrar que o novo primeiro-ministro britânico assumiu que o Brexit iria acontecer no próximo dia 31 de outubro, independentemente de haver ou não acordo entre Londres e Bruxelas.

Anteriormente o primeiro-ministro já tinha anunciado a suspensão, no entanto precisava do aval da rainha. A situação causou alvoroço entre os partidos aliados e de oposição do governo.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: DR